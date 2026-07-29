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Achille Lauro protagonista della serata inaugurale delle Nitto ATP Finals

Il cantautore sarà protagonista della terza edizione del Grand Opening Show dell'evento che riunisce gli otto migliori tennisti della stagione e le migliori otto coppie di doppio

29 Lug 2026 - 17:20
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© Andrea Bianchera

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Achille Lauro sarà protagonista della terza edizione del Grand Opening Show delle Nitto ATP Finals 2026. Una serata-evento che unirà il grande tennis e la grande musica giovedì 12 novembre, dalle ore 21.00, e trasformerà l'Inalpi Arena di Torino nel palcoscenico inaugurale del torneo che riunisce gli otto migliori tennisti della stagione e le migliori otto coppie di doppio. I biglietti saranno disponibili da giovedì 30 luglio alle ore 12.00. 

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Tra musica e sport

 Achille Lauro, protagonista della nuova edizione, conferma la vocazione dell’evento a coniugare l’eccellenza sportiva con la grande musica e l’intrattenimento. Con centinaia di milioni di streaming e una carriera caratterizzata da una continua evoluzione artistica, è oggi una delle personalità più influenti della musica italiana. Artista che, tra musica, moda e spettacolo, ha ridefinito completamente il concetto di pop star in Italia, ha costruito un immaginario unico e riconoscibile, superando i confini tra discipline e linguaggi. Dopo un 2026 costellato di concerti sold out e in vista del tour negli stadi del 2027, l’artista sarà il protagonista assoluto della serata inaugurale delle Nitto ATP Finals. 

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L'evento

  Il Grand Opening Show rappresenta il momento inaugurale delle Nitto ATP Finals: una serata pensata per celebrare l’inizio del torneo più prestigioso della stagione, unendo spettacolo, musica ed emozioni prima che scendano in campo i migliori otto giocatori dell'anno e le migliori otto coppie di doppio.

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