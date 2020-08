L'estate hot di Rita Ora, in topless a Corfù in una villa da 19mila euro a notte: ma sui social è polemica

Bikini succinti, micro costumi e topless da infiammare la Rete. Rita Ora continua a postare scatti ad altissimo tasso erotico in cui mostra le sue curve conturbanti con pochissimi pezzi di stoffa addosso. Lo fa mentre trascorre le sue vacanze, prima a Ibiza e poi a Corfù in una villa da superstar che le costa 19mila euro a notte. Ma con la risalita dei casi in Spagna e Grecia sui social in molti insorgono...

La casa di 1.000 metri quadrati può ospitare fino a 14 persone, offre una splendida vista a 180 gradi sulla costa greca e albanese, ha un cinema e una cascata d'acqua che si tuffa nella immensa piscina. Ed è proprio da lì che la sensuale popstar, in acqua senza reggiseno o con un due pezzi audace e underboob, posa per una serie di scatti che smuovono i sensi.

29 anni, di origine kosovara Rita Ora non ha mai smesso di sfoggiare le sua curve nemmeno in tempo di lockdown. Ha trascorso infatti la quarantena in Inghilterra postando scatti che la ritraevano in lingerie o in costume dal giardino di un fattoria presa in affitto con alcuni amici. Poi, quando il lockdown si è allentato è partita prima per la Spagna e adesso in Grecia.

Ma c'è chi già polemizza sui social: "Non penserà mica di tornare in Inghilterra senza prima essersi sottoposta a tampone e aver fatto un periodo di quarantena?"