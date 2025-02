Leonardo Pieraccioni compie 60 anni: esordi, film e vita privata

Nei suoi film, Leonardo Pieraccioni si è sempre circondato di donne. Maria Grazia Cucinotta faceva girare la testa ai protagonisti de "I laureati" Come non ricordare la spagnola Lorena Forteza de "Il ciclone" a cui sono succedute giovani attrici come Vanessa Lorenzo in "Fuochi d’artificio", Yamila Dìaz in "Il pesce innamorato", Angie Cepeda in "Il paradiso all’improvviso", Ariadna Romero in "Finalmente la felicità", Laura Chiatti in "Il professor Cenerentolo". Ci sarà poi Marjo Berasategui in "Ti amo in tutte le lingue del mondo" e Suzie Kennedy di "Io & Marylin".