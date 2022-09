Leonardo Pieraccioni dedica una canzone d'amore a Meghan Markle: "Vieni in Toscana a mangiare il lampredotto"

Il regista e attore ha postato sui suoi profili social un divertente video in cui canta dolci parole alla moglie del principe Harry, accompagnandosi alla chitarra: "A me mi garbi Meghan Markle, americana, se lasci il principe t’aspetto qui in Toscana".

"E stai tranquilla la mi' nonna non è regina, fumava il sigaro smoccolando la mattina...", prosegue con ilarità la canzone inventata da Leonardo Pieraccioni, che offre a Meghan anche le prelibatezze culinarie toscane come l'iconico lampredotto.

Ospite nella prima puntata di "Amici", Pieraccioni è tornato al cinema dopo un lungo silenzio proprio durante quest'anno con la commedia "Il sesso degli angeli". ll comico toscano ha diretto e interpretato il film che vede nel cast Sabrina Ferilli, Marcello Fonte e Massimo Ceccherini, per raccontare le disavventure del prete di frontiera Don Simone che riceve un'inattesa eredità dallo zio emigrato in Svizzera. Quando però si reca a Lugano per incassare il lascito scopre che l'eredità è in realtà una casa di tolleranza gestita dall'intraprendente Lena.

Intanto per Leonardo Pieraccioni procede a gonfie vele la relazione con Teresa Magni. Negli ultimi tre anni più volte il comico era stato paparazzato in compagnia della sua nuova fiamma. Ma Pieraccioni ha sempre voluto proteggere questa relazione dal gossip. Ci aveva pensato lei a fare il grande passo e ufficializzare la relazione sui social. "Ho una burlona di fidanzata che da tempo mi fotografa di nascosto nei momenti che meno voglio ricordare!" aveva invece scritto l'attore toscano sui social, ammettendo di essere impegnato.