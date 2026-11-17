Da Leonardo DiCaprio a Spike Lee: tutte le celebrities avvistate ai playoff dell'NBA
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L'attore ha festeggiato in grande sabato sera a Los Angeles con gli amici storici e con un gruppo di ragazze arrivate fuori dalla sua abitazione in autobus. Colonna sonora affidata a 50 Cent, che si è esibito in uno show a sorpresa
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Famoso per apprezzare le ragazze molto giovani ed essere un adepto della "regola dei 25 anni" (ovvero quando compi 25 anni ti lascio), Leonardo DiCaprio sembrava aver messo la testa a posto con la bresciana Vittoria Ceretti, ben 28 anni. Una storia nata nell’estate del 2023. Invece ora si parla di crisi tra la star e la modella, soprattutto dopo il party del 14 novembre, a Los Angeles, con cui DiCaprio ha festeggiato - in grande - il suo 52° compleanno in compagnia di un autobus pieno di donne.
Le ragazze, tra cui Courtney Boerner, ex concorrente di “Love Island”, hanno attirato l’attenzione mentre scendevano dall’autobus bianco, vestite con minigonne e tacchi alti. Non è chiaro chi fossero, ma sembravano di ottimo umore mentre entravano nella residenza privata dell'attore. E un video è sbarcato suoi social.
La star di “Il lupo di Wall Street” ha accolto le donne insieme ad alcuni amici storici come Tobey Maguire, Al Pacino, Noor Alfallah, Jonah Hill, Ice Spice, Stassie Karanikolaou e 50 Cent. Tra gli altri invitati alla festa anche Casey Affleck, Orlando Bloom, Cara Delevingne, Justin Trudeau, Travis Barker e i suoi due figli, Landon e Alabama Barker. Presenti anche Jeff Bezos e Lauren Sánchez. l rapper 50 Cent si è esibito in uno show privato a sorpresa.
E Vittoria Ceretti? Non è chiaro se fosse al party oppure no, anche se alcune fonti citate da Page Six lasciano intendere che la modella fosse comunque presente all'interno della villa.
DiCaprio, noto per le sue relazioni con donne più giovani, ha ammesso nell’agosto 2025 di sentirsi più giovane di qualche decennio rispetto alla sua età effettiva. "Se non sapessi quanti anni hai, quanti ne avresti in questo momento?", ha chiesto il regista Anderson alla star di The Departed in un’intervista a Esquire. "Trentadue", ha risposto lui, scherzando sul fatto che "emotivamente ne ho compiuti 35 l’anno scorso".
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