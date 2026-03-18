Leonardo DiCaprio pensa al futuro con Vittoria Ceretti
L'attore sembra intenzionato a far sul serio con la modella, con la quale ha una relazione sentimentale dal 2023
© Getty
Dopo una lunga serie di relazioni terminate dopo pochi anni, Leonardo DiCaprio sembra essersi deciso a fare sul serio. Secondo quanto riferito a People da una fonte vicina all'attore, il divo di Hollywood punterebbe a una storia di lunga durata con l'attuale fidanzata Vittoria Ceretti, con la quale ha un legame sentimentale dal 2023. Nonostante la differenza di età, lui ha 51 anni e lei 27, i due sembrano ben assortiti e intenzionati a impegnarsi per il bene della relazione. Fino a poco tempo fa non avevano mai partecipato assieme a un grande evento pubblico, ma la tradizione si è interrotta durante l’ultima notte degli Oscar. Anche se DiCaprio e Ceretti non hanno posato assieme sul red carpet, hanno comunque condiviso le emozioni della serata.
DiCaprio è pronto a impegnarsi?
Secondo la fonte citata da People, la relazione tra DiCaprio e Ceretti è diversa rispetto alle precedenti avventure sentimentali dell'attore: "È più seria. Ci tiene davvero a lei". Anche se per ora non si parla ancora di matrimonio, per la prima volta la star del cinema sembra intenzionata a costruire un rapporto duraturo. Ceretti è una donna indipendente e prende molto sul serio la sua carriera nel mondo della moda: si tratta di un lato della sua personalità che Leonardo sembra apprezzare molto. Inoltre, fonti vicine all'attore riferiscono di non averlo mai visto così affettuoso con nessuna delle sue ex.
Tra tour promozionali e statuette mancate
Prima degli Oscar, l’ultima occasione in cui DiCaprio e Ceretti si sono mostrati assieme in pubblico risale a settembre 2025, quando la modella ha partecipato alla premiere del film Una Battaglia dopo l’altra a Los Angeles, per poi accompagnare il fidanzato nel tour promozionale a New York.
Anche se DiCaprio non è riuscito a vincere l'Oscar come miglior attore protagonista – la statuetta è andata a Michael B. Jordan per I peccatori, la pellicola di Paul Thomas Anderson è andata molto bene, portandosi a casa ben sei premi.
Il prossimo film di DiCaprio
Il prossimo film nel quale sarà possibile vedere DiCaprio in azione è What Happens at Night, tratto dall’omonimo romanzo di Peter Cameron (in italiano tradotto come Cose che succedono la notte). La pellicola seguirà le vicende di una coppia sposata americana che raggiungerà una piccola città europea innevata per adottare un bambino. Dopo aver fatto il check-in in un misterioso hotel, i due si ritroveranno invischiati in una ragnatela di eventi misteriosi. Nel cast ci sarà anche Jennifer Lawrence.