Dopo una lunga serie di relazioni terminate dopo pochi anni, Leonardo DiCaprio sembra essersi deciso a fare sul serio. Secondo quanto riferito a People da una fonte vicina all'attore, il divo di Hollywood punterebbe a una storia di lunga durata con l'attuale fidanzata Vittoria Ceretti, con la quale ha un legame sentimentale dal 2023. Nonostante la differenza di età, lui ha 51 anni e lei 27, i due sembrano ben assortiti e intenzionati a impegnarsi per il bene della relazione. Fino a poco tempo fa non avevano mai partecipato assieme a un grande evento pubblico, ma la tradizione si è interrotta durante l’ultima notte degli Oscar. Anche se DiCaprio e Ceretti non hanno posato assieme sul red carpet, hanno comunque condiviso le emozioni della serata.