Oscar 2026, Leonardo Dicaprio sempre più re dei meme: ne crea uno in diretta

Leonardo DiCaprio è sempre più il re dei meme. Durante la notte degli Oscar 2026 l'attore ha regalato l'ennesima espressione destinata a diventare virale. Nasce tutto quando il presentatore Conan O’Brien, ha deciso di giocare con la fama social dell’attore. Sullo schermo del Dolby Theather si vedono alcune delle sue pose diventate più celebri: il brindisi ironico tratto da Il grande Gatsby, l’espressione divertita e sorniona di Calvin Candie in Django Unchained e la scena del giovane truffatore impersonato in Catch Me If You Can. Ecco che le telecamere indugiano su Dicaprio, seduto accanto alla compagna Vittoria Ceretti (modella italiana), e lui regala uno sguardo tra lo stupito e il contrariato, come se volesse dire "non avevo accettato questa cosa". Tante risate in sala e, ovviamente, sul web, ora solo il tempo dirà se questa nuova meme diventerà virale tanto quanto le precedenti.