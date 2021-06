Leo Pari chiude una storia d'amore con "Champagne"

Pari ha all’attivo molte collaborazioni artistiche importanti: da Cristicchi a Renga, da Elodie a Malika. Come musicista si è fatto conoscere dal grande pubblico suonando le tastiere in tour con i Thegiornalisti.

L'ultimo lavoro di Pari è "Stelle Forever", un concept album di 10 tracce che ruotano attorno all’universo femminile, in cui le donne, protagoniste assolute di ogni brano, compongono con le loro infinite sfaccettature una luminosa "costellazione pop".

"Stelle Forever è un omaggio all’universo femminile - spiega - così immenso e misterioso che ho sentito il bisogno di esplorarlo attraverso le mie canzoni. Gli album per me non sono né un punto di partenza né un punto di arrivo, ma delle tappe di un unico lungo viaggio, delle frasi di un unico discorso sempre aperto, sospeso. In Stelle Forever le protagoniste assolute sono le donne, quelle che per me sono state e sono ancora oggi importantissime, ma anche quelle che ho visto anche solo un istante alla fermata della metro e che mi hanno permesso di rubare qualche dettaglio che ha poi infuocato la mia immaginazione. Dieci piccoli acquerelli pop in cui ho cercato di raccontare anche me stesso l’amore e il rispetto che provo per questo infinito mondo rosa, che forse non riuscirò mai a capire fino in fondo, e che forse per questo continuerà ad affascinarmi sempre".