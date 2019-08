IL PRESENTE E IL FUTURO DEL CANTAUTORE 7 agosto 2019 11:10 Simone Cristicchi alla ricerca della felicità con il festival "Narrastorie": "No al prossimo Sanremo, adesso solo teatro" Il cantautore ha presentato la quarta edizione della manifestazione del racconto di strada che si tiene dal 19 al 25 agosto ad Arcidosso (GR) e ha parlato dei suoi progetti futuri

Mogol, Arisa, Moni Ovadia oltre a filosofi, teologi e scrittori per un viaggio di sette giorni tra spirito e materia, alla ricerca della felicità. Questo è il fulcro della quarta edizione di Narrastorie (19-25 agosto in provincia di Grosseto), festival del racconto di strada dedicato a tradizione orale e teatro di narrazione, presentato da Simone Cristicchi che ne è ideatore e direttore artistico. Il cantautore ha anche rivelato i prossimi progetti artistici, per il momento lontani da musica e Sanremo: "Mi ritiro nel mio mondo meraviglioso del teatro".

Durante la presentazione del festival, Simone Cristicchi ha scartato la possibilità di vederlo protagonista alla 70esima edizione del Festival di Sanremo, rivelando invece su cosa si concentrerà nei prossimi mesi: "Non credo che quest'anno parteciperò a Sanremo perché ormai vado a scadenze di sei-sette anni. Ho appena partecipato con 'Abbi cura di me', è andata fin troppo bene con questa canzone quindi mi ritiro nel mio mondo meraviglioso del teatro". Il 29 novembre debutterà con lo spettacolo nuovo "Happy next - alla ricerca della felicità" "che parlerà di questa parola affascinante e meravigliosa che è la felicità". "E poi proseguirà anche la mia tournée di 'Manuale di volo per uomo' che è il mio spettacolo precedente che continuerà a girare per tutta Italia", ha aggiunto.