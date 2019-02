Simone Cristicchi: “Le ferite sono feritoie attraverso cui guardare l'infinito...”

23 febbraio 2019 11:57 Simone Cristicchi: “Le ferite sono feritoie attraverso cui guardare lʼinfinito...” Il cantautore romano sul palco del Teatro Manzoni di Milano dal 25 al 27 febbraio con “Manuale di volo per uomo”

"Felicità è una delle parole chiave del mio spettacolo". Così Simone Cristicchi presenta il suo "Manuale di volo per uomo", in scena al Teatro Manzoni di Milano dal 25 al 27 febbraio. Il testo sviluppa il tema della canzone presentata a Sanremo "Abbi cura di me", che Cristicchi eseguirà, chitarra e voce, in coda allo spettacolo stesso: "Parlo di bellezza, fragilità, anelito all'infinito e dell'importanza delle piccole cose...".

Prodotto dal Teatro Stabile d'Abruzzo di cui è direttore artistico, il nuovo spettacolo di Cristicchi, scritto con Gabriele Ortenzi, la collaborazione di Nicola Brunialti e la regia di Antonio Calenda, è il primo completamente in prosa, dopo il teatro canzone di “Centro d’igiene mentale” o quello civile-musical di "Magazzino 18". Racconta la storia di Raffaello, 40enne problematico, cresciuto orfano e senzatetto, “che si esprime in un romanesco ruvido e un po' volgare, la classica lingua di borgata alla Pasolini, ma che preserva quel misto tra dolcezza e meraviglia di un bambino" spiega il cantautore. "Tutto avviene in una stanza completamente bianca ed asettica, davanti a un letto con un lenzuolo che copre una persona, la madre morente, alla quale il protagonista racconta la sua vita, i suoi incontri, le sue debolezze".



Narrazione autobiografica, "Manuale di volo per uomo" mette in scena un percorso di vita che porta a una sorta di rinascita: "Ho perso mio padre a 12 anni - dice Cristicchi -: all’epoca reagii chiudendomi in me stesso, passavo le giornata in una camera disegnando in maniera compulsiva. Mi ero costruito una realtà fittizia, alla ricerca di uno spazio che mi facesse stare bene, ed è lì che è cominciato il mio processo artistico". A salvare Raffaello, in qualche modo alter ego del suo autore, è infatti l'arte: "Dedico lo spettacolo a mio padre Stefano, nel superamento del dolore per la sua morte è nata la mia arte. Una ferita può diventare una feritoia attraverso la quale guardare l'infinito".



"Manuale di volo per uomo" diventa così una riflessione sul senso della vita, o meglio sulla sua perdita: "Quando ho capito che non riuscivo più a cogliere l'importanza delle piccole cose ho deciso di fermarmi e di cominciare un lavoro su me stesso". Così è nato lo spettacolo: "Una sorta di catarsi, si parte dal dolore per arrivare alla bellezza, alla capacità di esprimersi attraverso l'arte".



