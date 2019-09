Thegiornalisti, al posto di Paradiso potrebbe già esserci un nuovo frontman: Leo Pari

Pur trincerandosi dietro ad un no comment Pari sembra lanciare messaggi criptici su Instagram, come accanto allo scatto in cui si rilassa in piscina e scrive: "Calma ragazzi..." oppure ancora "Io voglio bene tanto a Tommaso Paradiso, quanto a Marco Rissa, sono miei amici seri. Tutto il resto sono solo chiacchiere".



Pari ha pubblicato sette album da solista l'ultimo dei quali nel 2018 "Hotel Califano". In parallelo però Leo Pari porta avanti anche la sua carriera di autore e musicista collaborando con vari artisti da Thegiornalisti appunto a Simone Cristicchi, Roberto Angelini, Tommaso Paradiso, Roy Paci, Tommaso Colliva, Niccolò Fabi e Gazzelle.

Tra le curiosità sulla sua carriera e le sue collaborazioni la canzone che Pari inviò a Beppe Grillo sul suo blog "Ho un Grillo per la Testa", scritta con la collaborazione di Pier Cortese, che parla della lotta del comico genovese contro le ingiustizie della classe politica italiana. Lo staff di Beppe Grillo, ricevuta la canzone, l'apprezzò moltissimo, e decise di utilizzarla come sigla finale delle rimanenti serate dello spettacolo 2006, "Incantesimi". Per l'8 settembre 2007, chiamato V-Day, Pari scrisse un'altra canzone per Grillo "Ci sei o non ci sei", diventata immediatamente inno della manifestazione e infine il 26 settembre 2010 il cantnate ha partecipato al festival musicale Woodstock 5 Stelle organizzato a Cesena dal blog di Beppe Grillo e trasmesso dal canale televisivo nazionale Play.me.