I TheGiornalisti contro Paradiso: "Vuole guadagnare di più da solo"

Dopo l'annuncio di Tommaso Paradiso, che via social ha ufficializzato lo scioglimento dei Thegiornalisti, è arrivata la replica avvelenata degli ex compagni. Via Instagram il chitarrista Marco Rissa ha infatti precisato che il divorzio non è stato consensuale: "La decisione di un componente non può vincolare gli altri due. I Thegiornalisti continueranno. Chi decide di andare via può cercare di guadagnare più soldi da solo".