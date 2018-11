«Ciao ragazzi, vi mando un caloroso ed affettuoso abbraccio» Inizia così il commovente audio-messaggio di Emanuele Spedicato, che dopo l'emorragia cerebrale di cui è stato vittima a settembre torna finalmente a parlare in pubblico. Il chitarrista dei Negramaro è intervenuto durante il "Vanity Fair Stories", proprio quando sul palco si stava esibendo la band guidata da Giuliano Sangiorgi. Sentendo le parole del collega e amico, il frontman del gruppo si è visibilmente emozionato e ha raccolto tutto l'applauso di un pubblico altrettanto scosso dalla telefonata. Lele ha ringraziati i fan per l'affetto dimostrato in questi lunghi mesi, durante i quali il chitarrista è anche diventato papà. Adesso la speranza più grande è quella di rivedere al più presto Lele di nuovo insieme al suo gruppo.