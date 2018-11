Lele Spedicato papà: è nato il figlio Ianko

"Benvenuto Ianko Spedicato. Finalmente sei arrivato. Primo maschietto in casa Negramaro". Mamma Clio e papà Lele hanno accolto così via social il nuovo arrivato. Il chitarrista dei Negramaro si sta lentamente riprendendo dopo l'emorragia cerebrale che lo ha colpito a settembre e adesso ha un motivo in più per combattere. Con Ianko si allarga la "famiglia Negramaro", a qualche settimana di distanza dall'arrivo di Stella, la figlia del frontman Giuliano Sangiorgi.