Le mani di George Clooney? Sono italiane

Dita lunghe e affusolate, mani curate e hollywoodiane da 100 euro l'ora. E' Fabio Marino , impiegato amministrativo part-time, a prestare da 15 anni le sue mani ai volti noti del cinema e della Tv per campagne pubblicitarie sulla stampa e sul piccolo schermo. Così George Clooney, Claudio Santamaria, Luca Argentero e il campione del mondo Gianluca Zambrotta hanno fatto ricorso a lui, "manista" di professione. Che si racconta a La Verità e nella sua autobiografia, "Oltre le mani c'è di più" (Edizioni Italia). Così, Fabio Marino ha deciso di mostrare finalmente anche il suo volto, dopo che le sue mani, collegate ai nomi noti sopracitati, hanno già fatto il giro del mondo nelle campagne pubblicitarie. E svela i suoi segreti di bellezza, ma non solo.

"Ho la fortuna di avere delle mani che sono belle di natura e non si rovinano facilmente, - racconta il modello a La Verità. - Con esse recito, esprimo un concetto, un'idea: l'estetica, da sola, non basta".

Marino indossa i guanti, anche d'estate, per preservare la sua fonte di ricchezza anche dal sole. "L'unica spesa è per le creme", conferma e aggiunge: "Per l'assicurazione, siamo oltre i 100.000 euro. Il mio cachet è di circa 100 euro l'ora. Rispetto ad altri lavori come modello classico, con le mani si guadagna di più".