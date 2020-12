Quando Luca Argentero ha ricevuto il Tapiro per le foto della figlia in copertina

E' stato tra i personaggi più attapirati tra quelli premiati nel corso dell'anno da "Striscia la Notizia". Luca Argentero si è aggiudicato il Tapiro d'Oro dopo aver duramente attaccato, assieme alla compagna Cristina Marino, i direttori dei settimanali "Chi" e "Oggi", colpevoli di aver pubblicato le foto della loro bambina di soli 5 mesi, senza il loro consenso.

Leggi Anche Cristina Marino regala un buongiorno piccante non solo a Luca Argentero

"Si può sempre scegliere se raccontare una storia in maniera discreta e responsabile, oppure in modo sfacciato e privo di tatto" ha dichiarato l'attore all'inviato del tg satirico, Valerio Staffelli, che lo aveva raggiunto a Città della Pieve, in provincia di Perugia.

"Perché sul web hanno pixelato maggiormente la foto rispetto a quella pubblicata sul cartaceo?" si è chiesto retoricamente Argentero accusando di malafede i giornalisti in questione, Alfonso Signorini e Umberto Brindani.