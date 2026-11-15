Lazza regala a Emis Killa il suo primo motorino per il compleanno

Un gesto a sorpresa, davanti al pubblico: Lazza sale sul palco di Emis Killa e gli consegna un regalo speciale per il compleanno con una piccola festa improvvisata: il suo primo motorino. Nel video che circola in rete si vede il rapper avvicinarsi all'amico mentre si esibisce davanti al pubblico.
Un regalo a due ruote
A rendere speciale l'omaggio è il dono scelto da Lazza: un motorino, il suo primo storico Malaguti F10. Un regalo inatteso che ha strappato sorrisi sia al festeggiato sia ai fan presenti.
Il video fa il giro dei social
Le immagini della scena durante la serata a Milano sono diventate subito virali sul web, con tanti commenti di apprezzamento per il rapporto che lega i due artisti. Più che il valore del regalo, a colpire è la complicità tra due protagonisti del rap italiano, che sono amici lontano dai riflettori.