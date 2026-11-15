la sorpresa sul palco

Lazza regala a Emis Killa il suo primo motorino per il compleanno

15 Nov 2026 - 14:55
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© Instagram

© Instagram

Un gesto a sorpresa, davanti al pubblico: Lazza sale sul palco di Emis Killa e gli consegna un regalo speciale per il compleanno con una piccola festa improvvisata: il suo primo motorino. Nel video che circola in rete si vede il rapper avvicinarsi all'amico mentre si esibisce davanti al pubblico. 

Leggi anche
 Lazza con il figlio Noah

Lazza duetta con il figlio Noah sulle note di "Buio Davanti"

Lazza padrone di casa a San Siro: "Le cose più belle si fanno in famiglia"

Un regalo a due ruote

 A rendere speciale l'omaggio è il dono scelto da Lazza: un motorino, il suo primo storico Malaguti F10. Un regalo inatteso che ha strappato sorrisi sia al festeggiato sia ai fan presenti.

Leggi anche

Lazza ed Emis Killa in Carcere a Monza per il progetto 'Free For Music'

Emis Killa con Tedua per il nuovo singolo "Ambra"

Il video fa il giro dei social

 Le immagini della scena durante la serata a Milano sono diventate subito virali sul web, con tanti commenti di apprezzamento per il rapporto che lega i due artisti. Più che il valore del regalo, a colpire è la complicità tra due protagonisti del rap italiano, che sono amici lontano dai riflettori.

Ti potrebbe interessare

videovideo
lazza
emis killa

Sullo stesso tema