Laura Pausini e Biagio Antonacci: "Scendiamo in campo negli stadi per emozionarvi"

"Da anni mando messaggi a Laura mentre gira per il mondo e mi risponde ad orari impossibili - spiega Biagio - e le chiedo 'perché non facciamo una tournée insieme?' Mi ha sempre risposto che che era un po' stanca. Allora ho insistito dicendole che era anche un motivo per stare di più insieme... Una mattina mi ha scritto un sms 'si facciamo la tournée insieme negli stadi?'... ed è cominciato tutto". Laura ci ha pensato un po' ma alla fine ha accettato: "Pensavo di fare una vita più regolare - spiega Laura - ma un giorno in cui mi sentivo giù mi sono vista bambina e ho pensato a tutto il tempo in cui potevamo stare insieme essendo noi amici da 25 anni".



I due raccontano inediti del loro incontro, dalla prima volta in cui si sono incontrati a Sanremo a quando Antonacci andò a Milano per proporle il brano "Tra te e il mare": "Da quel momento è stato tutto più importante, è stata una delle prime volte in cui mi sono ribellata ai discografici che non credevano in quella canzone, io invece la scelsi come primo singolo... avevo ragione".



La Pausini sottolinea il legame che li unisce da 25 anni: "Non c'è bisogno di chiamarci, so che lui c'è, mi fa sempre sentire protetta. Lui c'e quando vinco un premio e quando piango". Antonacci interviene per spiegare che l'avventura che li attende è impegnativa: "Sono molti gli stadi, c'è una grande responsabilità, dobbiamo restituire alla gente quelli che ci ha dato. Abbiamo una empatia pazzesca. Spesso non proviamo anche se le canzoni non sono sempre per le nostre tonalità".



Laura lancia anche un appello: "Torno in Sardegna dopo 10 anni, partiamo dalla Puglia e ci manca la Campania, aiutateci ad avere lo stadio di Napoli o Salerno, vogliamo cantare anche li".



Non c'è ancora la scaletta: "La faremo dall'1 gennaio al 6, ci siamo mandati delle liste, possiamo pensare a un medley, anche a brani sconosciuti di entrambi, il palco sarà molto grande, ci alterneremo e canteremo anche canzoni insieme. La nostra non è una operazione commerciale, però una cosa lasciatecela dire, siamo la prima coppia, uomo-donna, a cantare negli stadi in Italia".