Laura Pausini corona il sogno di una fan autistica e la porta sotto al palco a Cagliari

La ragazza rivela: "Ci speravo tanto. E ora posso solo dire 'Wow, ce l'ho fatta'". La data di Cagliari sarà anche l'ultima del tour "Laura Biagio Stadi 2019": tre ore di live tra classici, brani recenti e inediti duetti con i due protagonisti su un mega palco, davanti a un gioco di schermi mobili



Eleonora sarà al concerto insieme alla madre e all'insegnante di sostegno: "Le mie canzoni preferite sono 'Frasi a metà' e 'Io canto' e spero che le canti. E' un'estate straordinaria e che ricorderò per sempre. Potrò vedere da vicino Laura che canterà con Biagio Antonacci. Vorrei che Laura sapesse quanta gioia mi ha dato. E voglio ringraziare gli organizzatori, Insula Events di Sassari, Friends&Partners e lo staff di Laura per la loro gentilezza e buon cuore. Hanno permesso che per me l'1 agosto del 2019 fosse un giorno speciale, ricco di emozioni e felicità".