Per realizzare "From the Pyre" le Last Dinner Party sono entrate in studio all'inizio del 2025 con il produttore vincitore del Grammy Award Markus Dravs (Wolf Alice, Florence + The Machine, Bjork). Quello che ne è uscito è un album in cui il quintetto riesce a evolvere pur mantenendo uno stile riconoscibilissimo. Le canzoni hanno una struttura più definita e meno anarchica rispetto a quelle di "Prelude To Ecstasy" e in alcuni casi guarda a radici folk, senza per questo perdere in teatralità e godibilità. I testi poi rivelano un approccio letterario colto e immaginifico, che si declina in un gusto tutto particolare per il racconto. "Le canzoni sono incentrate sui personaggi, ma rimangono comunque profondamente personali, eventi quotidiani portati all'estremo patologico - raccontano loro -. Essere ghostati diventa una danza western con un assassino, e il cuore spezzato ride in faccia all'apocalisse. I testi evocano fucili, falci, marinai, santi, cowboy, inondazioni, Madre Terra, Giovanna d'Arco e inferni ardenti. Abbiamo trovato che questo tipo di immagini evocative fossero il modo più onesto e veritiero per discutere delle nostre esperienze, dando a ciascuna il peso emotivo che merita". "Questo disco sembra un po' più cupo, più crudo e più terra terra - continuano -; si svolge guardando un paesaggio sublime piuttosto che seduti a una tavola imbandita. In alcuni punti sembra anche metatestuale e sfacciato, come uno sguardo complice rivolto a noi stessi".