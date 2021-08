Lady Gaga "rilegge se stessa": venerdì esce "Dawn of Chromatica", tra remix e nuove collaborazioni

Instagram

Esce venerdì in tutti gli store digitali "Dawn of Chromatica", il remix album del disco "Chromatica" pubblicato da Lady Gaga lo scorso anno. Un album che aveva debuttato al primo posto della classifica italiana e non solo, portando a quota 6 il numero dei dischi di Gaga che hanno debuttato in vetta alla classifica americana. "Dawn of Chromatica" è una totale rivisitazione del disco originale.