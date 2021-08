Barbra Streisand attacca Lady Gaga: "Rifare A star is born è stata una pessima idea"

Sono passati tre anni dall'uscita nelle sale di " A star is born ", classico del cinema americano e terzo remake della pellicola originale del 1937, ma Barbra Streisand ha deciso di tornare sull'argomento per dire la sua. Ospite del talk show australiano The Sunday Project, la cantante e attrice a stelle e strisce ha definito la versione diretta da Bradley Cooper e interpretata da quest'ultimo insieme a Lady Gaga "troppo simile alla versione che ho fatto io nel 1976".

Non finisce qui: secondo la Streisand, il remake del film sarebbe stato "una pessima idea". "All’inizio, quando ho sentito che sarebbe stato fatto di nuovo e che i protagonisti sarebbero stati Will Smith e Beyoncé, ho pensato che sarebbe stato interessante", ha commentato, "perché l'avrebbero fatto in modo diverso, raccontando un altro tipo di musica e una nuova inclusione. Invece sono rimasta sorpresa delle scelte finali: mi è sembrato così simile alla vecchia versione".

Parole che stupiscono, soprattutto dopo le opinioni già espresse nel 2018, anno di uscita del film, quando definì il remake "meraviglioso, così come l'interpretazione di Lady Gaga". La pellicola valse alla cantante di origini italiane il suo primo premio Oscar per la miglior canzone con Swallow, così come la versione del 1976 vide trionfare Evergreen di Barbra Streisand.