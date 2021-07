Svelato il primo teaser trailer e i character poster dei protagonisti di "The House of Gucci" . Il film di Ridley Scott, che racconta le vicende legate al delitto di Maurizio Gucci, ha adesso anche una data di uscita: il 24 novembre 2021. Negli scatti ufficiali in abiti da scena pubblicati sui social Lady Gaga, che interpreta Patrizia Reggiani, capelli scuri e veletta sulla testa, guida un cast stellare che comprende Adam Driver nei panni di Maurizio Gucci, e poi Jared Leto , quasi irriconoscibile, Al Pacino e Jeremy Irons nei ruoli di Paolo, Aldo e Rodolfo Gucci.

In molti hanno sperato di vedere l'atteso film tra quelli che verrano presentati al Festival di Venezia, a settembre, ma per ora non è stato dato nessun annuncio a proposito. Bisognerà quindi accontentarsi del trailer e aspettare novembre per l'uscita ufficiale nelle sale in America, anche se si presume che in Italia, dove il film è stato quasi interamente girato, potrebbe avere luogo una anteprima, già ad ottobre.

"House of Gucci" si basa sul libro omonimo di Sara Gay Forden "The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed" e racconta la vicenda dell'omicidio del presidente della casa di moda Gucci orchestrato dalla moglie Patrizia Reggiani nel 1995, dopo che lui l'aveva lasciata per una donna più giovane. La donna è stata poi arrestata nel 1997 e condannata nel 1998 come mandante. Durante il processo la Reggiani venne soprannominata la "Vedova Nera".

Le riprese del progetto sono iniziate a Roma a febbraio e sono continuate a Milano tra le vie intorno a corso Venezia, dove fu assassinato Maurizio Gucci, ma anche a Firenze e sul Lago di Como.



Nel trailer visibile online vengono introdotti i protagonisti della storia e il lussuoso mondo in cui si muovono, nel quale tuttavia si annidano tensioni, scandali e tradimenti con conseguenze mortali.

La pellicola ha sollevato un gran polverone nella famiglia di Patrizia Reggiani e in quella di Gucci:"Stanno rubando l'identità di una famiglia per trarre profitto, aumentare i guadagni del sistema hollywoodiano. La nostra famiglia ha un'identità, privacy", ha detto qualche mese fa Patricia Gucci, pronipote di Guccio Gucci e cugina di Maurizio, che ha riacceso il fuoco delle critiche al progetto.