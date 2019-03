Barbra Streisand prima difende Michael Jackson e poi chiede scusa alle vittime

Dopo l'uscita del documentario " Leaving Neverland " in una intervista al " Times " Barbra Streisand ha difeso l'amico Michael Jackson sollevando un mare di polemiche. "I bambini erano entusiasti di trovarsi lì. Tra l’altro entrambi si sono sposati e hanno avuto figli: non li ha uccisi", ha dichiarato infatti la cantante. Ma è stata subito sommersa dalle critiche e ha corretto il tiro: "Ho sbagliato, chiedo scusa alle vittime".

"I suoi bisogni sessuali era i suoi bisogni sessuali, causati da qualunque infanzia avesse avuto o dal suo Dna", ha detto al Times. Pur schierandosi dalla parte di Wade Robson e James Safechuck ha aggiunto: "Io sto male per ciò che hanno vissuto questi ragazzi, ma sto male anche per Michael".

Ma il regista del documentario, Dan Reed, si è scagliato contro l'attrice su Twitter: "La pedofilia è tollerata da una parte dello spettacolo?", ha tuonato.

E la smentita della Streisand è arrivata puntuale: "Avrei potuto scegliere con più cura le mie parole, sono profondamente dispiaciuta, quelle parole non riflettono i miei sentimenti. Questi ragazzi dovranno portare questo dolore per sempre. Provo un forte rimorso per quello che ho detto".