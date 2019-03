Usa, media: "La figlia di Michael Jackson tenta il suicidio" | Ma lei nega: "Sono menzogne"

In settimana la 21enne aveva difeso pubblicamente il padre Michael dalle accuse di abusi: "Non è il mio ruolo e non c'è nulla che io possa dire che non sia già stato detto". Il docufilm Leaving Neverland ha suscitato scalpore e polemiche in tutto il mondo, al punto che il marchio Louis Vuitton ha deciso di ritirare dal mercato i pezzi della collezione uomo autunno-inverno 2019 ispirati proprio a Michael Jackson.



Presentato in anteprima al Sundance Film Festival di quest'anno, Leaving Neverland è prodotto e diretto dal regista britannico Dan Reed e si concentra sulle accuse di pedofilia nei confronti della superstar. Alcune emittenti radio in Canada e in Nuova Zelanda hanno messo al bando la musica di Jackson, mentre la serie I Simpson ha ritirato dalla distribuzione un episodio iconico del cartone animato in cui il cantante dava la voce a un personaggio.