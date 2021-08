Lady Gaga festeggia i 95 anni di Tony Bennett e annuncia un nuovo album con il grande crooner italoamericano

Tony Bennett ha compiuto ieri 95 anni. Tantissimi gli auguri social dai vip e dagli artisti di tutto il mondo, da Martin Scorsese a Bono degli U2 e super concerto, l'ultimo della sua grandiosa carriera, al Radio City Music Hall (con una seconda data il 5 agosto) insieme a Lady Gaga. La popstar e il crooner italoamericano, che insieme hanno inciso nel 2014 "Cheek To Cheek" , si sono anche fatti anche un regalo per l'occasione: un nuovo album collaborativo, "Love for Sale", di cui i due artisti hanno rivelato i dettagli sui social, proprio nel giorno del compleanno di Bennett.

Il disco, che uscirà il 1° ottobre, includerà cover di brani di Cole Porter e come prima anticipazione, la star di "Bad Romance" e Bennett hanno reso disponibile la loro versione di “I get a kick out of you".

"Il giorno in cui abbiamo pubblicato 'Cheek to cheek' nel 2014, Tony Bennett mi ha chiamata e mi ha chiesto se volevo registrare un altro album con lui", ha scritto Lady Gaga: "Celebrando le canzoni di Cole Porter. Sono sempre onorata di cantare con il mio amico Tony, quindi ovviamente ho accettato l'invito".

E l'album è finalmente pronto. Nonostante l'avanzare del morbo di Alzheimer, che gli fu diagnosticato nel 2016, Bennett sembra ancora in grado di ricordare la musica, che anzi lo aiuta a rafforzare la memoria, come ha spiegato il suo portavoce ricordando come l'artista si sia esibito più volte dalla diagnosi della malattia fino allo scoppiare della pandemia e di come si sia impegnato con lunghe prove nell'ultimo mese, spesso con Lady Gaga, proprio per prepararsi agli spettacoli per il suo compleanno.

Tantissimi gli auguri ricevuti dal cantante. Da Bono degli U2 a Martin Scorsese, gli artisti di tutto il mondo hanno voluto omaggiarlo con messaggi social.