Lady Gaga e Tony Bennett insieme in concerto per l'ultima volta

Lady Gaga e Tony Bennett tornano a duettare insieme. Ma per l'ultima volta. I due saranno sul palco del Radio City Hall a New York per due serate, il 3 e il 5 agosto, per uno show che è stato ribattezzato "One Last Time: An Evening with Tony Bennett and Lady Gaga". La prima data coincide con il 95esimo compleanno del crooner, che nel 2016 aveva rivelato di soffrire di Alzheimer.