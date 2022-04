Lady Gaga, nuovo singolo per la colonna sonora di "Top Gun: Maverick": "E' una lettera d'amore al mondo"

"Questa canzone è una lettera d'amore al mondo durante e dopo un periodo molto difficile. Volevo che lo si sentisse da tanto tempo", ha spiegato sui social la popstar. Il brano, prodotto da Lady Gaga e BloodPop con l'aiuto di Benjamin Rice, uscirà in tutto il mondo il 3 maggio via Interscope Records. Scritto per il film, potrà essere ascoltato anche all'interno della pellicola.

"Quando ho scritto questa canzone per 'Top Gun: Maverick', non mi rendevo nemmeno conto dei molteplici livelli che attraversava il cuore del film, la mia psiche e la natura del mondo in cui viviamo. Volevo trasformare la musica in una canzone in cui condividiamo il nostro profondo bisogno di essere capiti e di cercare di capirci l'un l'altro: il desiderio di essere vicini quando ci sentiamo così lontani e la capacità di celebrare gli eroi della vita", dice Lady Gaga, in un post pubblicato sul proprio account Instagram.

"Hold My Hand" segna il grande ritorno di Lady Gaga come autrice e produttrice di colonne sonore dopo il successo di "A Star is Born" nel 2018 per cui la popstar ha vinto un Premio Oscar, due Grammy Awards, un Bafta, un Golden Globe e un Critics' Choice Award.

Tom Cruise

"Top Gun: Maverick" sarà presentato come evento fuori concorso al Festival di Cannes (17-28 maggio) e vede protagonista il Tenente Pete "Maverick" Mitchell (), tra i migliori aviatori della Marina, che dopo più di trent'anni di servizio è ancora nell'unico posto in cui vorrebbe essere. Evita la promozione che non gli permetterebbe più di volare e si spinge ancora una volta oltre i limiti, collaudando coraggiosamente nuovi aerei. Chiamato ad addestrare una squadra speciale di allievi dell'accademia Top Gun per una missione segreta, Maverick incontrerà il Tenente Bradley Bradshaw (Miles Teller), nome di battaglia 'Rooster', figlio del suo vecchio compagno di volo Nick Bradshaw 'Goose'.

