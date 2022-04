"Top Gun: Maverick", Tom Cruise e il training da pilota di caccia per provare il brivido di un jet

E' il poderoso training al quale Tom Cruise ha sottoposto se stesso e il cast di "Top Gun: Maverick", sequel del cult "Top Gun" del 1986, che vede di nuovo l'attore nei panni del pilota di caccia Pete 'Maverick' Mitchell. Diretto da Joseph Kosinski, il film sarà presentato come evento fuori concorso al Festival di Cannes (17-28 maggio) per uscire poi in sala il 25 maggio in Italia e il 27 maggio negli Stati Uniti.

A raccontare l'allenamento è il video del film diffuso da Paramount e ripostato da Cruise sui social: "Non ero pronto a girare un sequel", spiega l'attore: "finché abbiamo trovato una storia speciale, degna di un seguito, e finché la tecnologia non si è evoluta al punto da poter approfondire l'esperienza di un pilota militare". Gli attori hanno lavorato con la marina statunitense e con la Top Gun School per capire come girare a livello pratico e hanno imparato anche a usare la videocamera e a gestire la fotografia e le luci, perché sui jet si sono diretti da soli.

Il tenente

Pete "Maverick" Mitchell (Tom Cruise)

Bradley Bradshaw (Miles Teller)

Ehren Kruger e Eric Warren Singer e Christopher McQuarrie

Peter Craig e Justin Marks

Jim Cash & Jack Epps, Jr.

Jerry Bruckheimer, Tom Cruise, Christopher McQuarrie, David Ellison

Tommy Harper, Dana Goldberg, Don Granger, Chad Oman, Mike Stenson

Jennifer Connelly, Jon Hamm, Glen Powell, Lewis Pullman, Charles Parnell, Bashir Salahuddin, Monica Barbaro, Jay Ellis, Danny Ramirez, Greg Tarzan Davis con Ed Harris e e Val Kilmer.

, tra i migliori aviatori della Marina, dopo più di trent'anni di servizio è ancora nell'unico posto in cui vorrebbe essere. Evita la promozione che non gli permetterebbe più di volare e si spinge ancora una volta oltre i limiti, collaudando coraggiosamente nuovi aerei. Chiamato ad addestrare una squadra speciale di allievi dell'accademia Top Gun per una missione segreta, Maverick incontrerà il tenente, nome di battaglia "Rooster", figlio del suo vecchio compagno di volo Nick Bradshaw "Goose". Alle prese con un futuro incerto e con i fantasmi del passato, Maverick dovrà affrontare le sue paure più profonde per portare a termine una missione difficilissima, che richiederà grande sacrificio da parte di tutti coloro che sceglieranno di parteciparvi. La sceneggiatura è di; la storia è firmata da, basata sui personaggi creati da. I produttori del film sono; produttori esecutivi. Nel cast anche

