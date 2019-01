Lady Gaga, nozze (entro la fine del 2019) da 5 milioni di euro a Venezia

Se il 2018 è stato il suo anno d'oro grazie al successo del film da lei interpretato "A star is born", il 2019 per Lady Gaga sarà quello dei fiori d'arancio. Stando ai rumors e alle indiscrezioni che arrivano dagli Usa Stefanie Joanne Angelina Germanotta, questo il vero nome dell'artista, 32 anni, sposerà il suo manager quasi 50enne Christian Carino. Un matrimonio faraonico (si parla di una spesa da 5 milioni di euro, ndr) proprio nella città dove ha conosciuto la sua anima gemella e debuttato come attrice.