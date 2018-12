7 dicembre 2018 10:49 Lady Gaga candidata ai Golden Globe: "Io migliore attrice? Incredibile" La diva del pop sempre più proiettata verso il grande schermo

Dopo aver conquistato la musica, Lady Gaga punta a diventare la regina del grande schermo. La cantante è stata infatti nominata ai Golden Globe come Miglior attrice e Miglior canzone originale. "Non posso credere di essere stata nominata come miglior attrice" ha annunciato la Gaga sui social. La cantante ha così raggiunto un altro importante traguardo nel mondo del cinema, dopo l'Oscar come miglior canzone originale vinto nel 2016.

"Sono grata per tutte le nomination di 'E' nata una stella'! E' stato un progetto davvero appassionante per tutti e siamo diventati una famiglia. Non posso credere di essere stata nominata come miglior attrice ai Golden Globe! Sono grata alla HFPA (Hollywood Foreign Press Association) per il supporto. Grazie a tutti" ha dichiarato la Gaga sui social.

I NOMINATI DEI GOLDEN GLOBE - Con l'annuncio delle nomination per il Golden Globe, Hollywood inizia così la lunga corsa che porterà fino all'attesissima notte degli Oscar. Il film con più nomination in assoluto è "Vice - L'uomo nell'ombra". Il biopic sulla vita dell'ex vice presidente americano Dick Cheney (Christian Bale), corre in sei categorie. A pochissimo distacco, con nomination in cinque categorie, "E' nata una stella", con protagonisti Lady Gaga e Bradley Cooper, al suo esordio dietro la macchina da presa.



Cinque candidature anche per "La favorita" e "Green Book". Subito dietro, con quattro nomination, si trovano "BlacKkKlansman" di Spike Lee e il sequel della Disney "Mary Poppins Returns". Niente di fatto, purtroppo, per gli italiani. "Dogman" di Matteo Garrone non è riuscito a entrare nella cinquina del miglior film straniero.