Lady Gaga svela l'"Enigma": il suo residency show debutta tra cyborg e super-coreografie

Uno spettacolo diviso in quattro atti (più il bis rappresentato dall'esecuzione di "Shallow", il brano tratto dalla colonna sonora di "A Star Is Born"), che riassume la sua carriera fino a qui. Per l'occasione Gaga ha tirato fuori dal cassetto pezzi che non eseguiva da quasi dieci anni, come "Dance In The Dark", "Beautiful, Dirty, Rich" e "The Fame" e perfino un estratto dal tanto vituperato "Art pop" ("Aura"). C'è stato spazio anche per una cover di David Bowie come "I'm Afraid of Americans".