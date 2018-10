Lady Gaga conferma la sua liaison: "Ringrazio il mio fidanzato Christian"

Accanto a lei, durante l'evento glamour di Los Angeles, proprio lui, Christian Carino, con il quale Lady Gaga ha posato per i fotografi, situazione non usuale per la popstar, che finora aveva sempre cercato di evitare i flash mentre era in compagnia del "fidanzato". Periodo davvero d'oro per Lady Germanotta, che, nell'ultimo periodo colleziona successi e glorie, sia in campo professionale (il film "A Star is born" in cui è protagonista sta riscuotendo il favore di critici e pubblico) e personale.



Lei e Christian, che ha 49 anni (lei ne ha 32) si frequentano dall’ottobre 2017. E lui le è sempre accanto, nei backstage e nei fuori onda, prima e dopo le sue tante esibizioni e i suoi red carpet. Di recente non era stato possibile non notare un bellissimo anello al dito della popstar: uno zaffiro rosa con una corona di diamanti, che Lady Gaga aveva anche l'altra sera all'evento di Los Angeles. Christian glielo avrebbe regalato chiedendole formalmente, come vuole la tradizione, la mano... e molto probabilmente lei gli ha detto "sì".