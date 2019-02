Lady Gaga, mostra i nuovi tattoo... ma c'è un errore

Dopo Ariana Grande, anche Lady Gaga è scivolata sul tatuaggio. La popstar ha mostrato su Instagram i suoi due regali di San Valentino: un'enorme rosa sulla schiena (omaggio al film "A Star is Born") e un pentagramma sul braccio. Quest'ultimo, però, ha attirato l'attenzione dei follower che le hanno fatto notare come il pentagramma sia composto da cinque righi e non quattro come disegnato.