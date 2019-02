Lady Gaga: popstar da record, ma il fidanzato è ... scomparso

I rumor più maligni li danno già per "scoppiati". Ai Grammy non si sono visti né lui né il super anello di fidanzamento, che è sì un po' vistoso e ingombrante... ma è pur sempre l'anello con ui lui e ha chiesto di diventare sua moglie! Fino ad una settimana fa tuttavia sul profilo Instagram di lui, Lady Gaga c'era ancora... Peccato che tra i suoi follower invece lei sia scomparsa e abbia smesso di seguirlo. To be continued.



Intanto lei, la Lady per eccellenza della musica pop, macina successi. Ai Grammy si è aggiudicata ben 4 vittorie, occupando tutte le categorie pop: Best Pop Vocal Album, Best Traditional Pop Album, Best Pop Solo Performance, Best Pop Duo/Group Performance. Su Twitter ha preso le difese di Cardi B, criticata da più fronti, per essere stata la prima donna a vincere un Grammy nella categoria rap: "Essere donne nell'industria della musica è molto difficile", ha scritto Miss Germanotta sui social.



Per non parlare del record di più giorni al primo posto nella classifica iTunes, 101 per l'esattezza, grazie ai quali vince una "vecchia" scommessa" fatta anni fa a Carly Rae Jepsen, che era sul trono dal 2012. In quell'anno infatti il cantante di "Call Me Maybe", era rimasto al vertice per sette settimane, battendo la stessa Gaga, di "Born This Way", che era prima con sei settimane in vetta.