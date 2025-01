In un video condiviso elle storie Instagram poi, in cui appare senza trucco, ha dichiarato ai suoi 57,6 milioni di follower: "Sono così incredibilmente grata che la mia canzone Die With A Smile con Bruno Mars, il mio amico, sia n. 1" negli Hot 100" e ha aggiunto: "Non posso credere di aver avuto due numeri 1 in tre decenni diversi in cui ho pubblicato la mia musica...Sono così onorato di essere un artista e di aver avuto le vostre orecchie per così tanto tempo. Grazie per aver ascoltato, ballato e creato la tua arte insieme alla mia".