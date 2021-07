Lady Gaga sui trampoli per le vie di New York 1 di 22 IPA 2 di 22 IPA 3 di 22 IPA 4 di 22 IPA 5 di 22 IPA 6 di 22 IPA 7 di 22 IPA 8 di 22 IPA 9 di 22 IPA 10 di 22 IPA 11 di 22 IPA 12 di 22 IPA 13 di 22 IPA 14 di 22 IPA 15 di 22 IPA 16 di 22 IPA 17 di 22 IPA 18 di 22 IPA 19 di 22 IPA 20 di 22 IPA 21 di 22 IPA 22 di 22 leggi dopo slideshow ingrandisci

Troneggia su tutti mentre passeggia per le vie di New York, quasi come una equilibrista, su tacchi incredibilmente alti. L'esuberante Lady Gaga non smette mai di stupire e con i suoi "trampoli" di almeno 30 cm, sensualmente fasciata in un abitino nero, attira l'attenzione di molti nella Grande Mela... rischiando ad ogni passo di cadere e rompersi un caviglia. Sui social intanto le sue doti di pizzaiola dalle origini italiane destano qualche polemica tra i fan.