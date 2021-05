Lady Gaga sfoggia il suo lato B sui social e i fan impazziscono

Lady Gaga si è trasformata in una splendida sposa in abito bianco, con velo, pizzi e strascico. Miss Germanotta si trova da giorni a Roma sul set di "House of Gucci", il film di Ridley Scott che ripercorre la vita di Patrizia Reggiani e Maurizio Gucci, attraverso il matrimonio, poi il divorzio e il successivo complotto della "vedova nera" per uccidere l'ex marito. La popstar e attrice ha filmato le scene delle nozze nella chiesa di Santa Maria in Campitelli a Roma. Patrizia e Maurizio si sono sposati nel 1973 quando entrambi avevano circa 24 anni e hanno avuto due figli: Alessandra e Allegra. Gaga interpreta la "vedova nera" accanto Adam Driver, nei pannni di Maurizio Gucci, erede del celebre impero della moda italiano. Il film è basato sul romanzo 2The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed2 di Sara Gay Forden.