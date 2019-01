Lady Gaga e Bradley Cooper favoriti ai Golden Globe

" A star is born " è la pellicola favorita come "Miglior film drammatico" alla 76esima edizione dei Golden Globe Awards , i premi che saranno assegnati domenica 6 gennaio dalla stampa estera iscritta all' Hollywood foreign press association . Lo indicano i trader Snai segnalando che il remake, diretto e interpretato da Bradley Cooper , con Lady Gaga nei panni di una cantante di talento che viene scoperta da un collega famoso, è offerto a 1,13.

La coppia di "A star is born" convince ancora i bookmaker: Cooper è favorito per la statuetta al 'Miglior attore' a 1,25, davanti a Rami Malek per "Bohemian Rhapsody" a 3,25 e a Willem Dafoe, che ha vestito i panni di Van Gogh in "At Eternity's Gate" e che vale 12. I giovani Lucas Hedges per "Boy Erased" e John David Washington per "BlacKkKlansman" si giocano rispettivamente a 22 e a 20.

PER LA REGIA - Tra i registi, gli analisti hanno pochi dubbi: a vincere il premio sarà il messicano Alfonso Cuaron con "Roma" a 1,30, ma Bradley Cooper - all'esordio dietro la macchina da presa con 'A star is born' - potrebbe sorprendere a 3,25. Più difficile, a 14, la vittoria di Adam McKay con "Vice", il film su Dick Cheney, mentre Spike Lee insegue a 15. Poche chance anche per Peter Farrelly con "Green Book" a 18.

LE DONNE - Tra le donne Lady Gaga non teme rivali nella corsa al Golden Globe per la 'Miglior attrice' a 1,28, davanti alla veterana Glenn Close per "The wife" a 3,75. A 15 Nicole Kidman per "Destroyer", dietro Melissa McCarthy (12) per "Can You Ever Forgive Me?", mentre Rosamund Pike chiude la lavagna a 18,00 con "A Private War".

Tra le non protagoniste, si punta a 1,70 su Regina King per "Se la strada potesse parlare", e su Amy Adams di "Vice" a 2,25. Doppietta per "La favorita" con Emma Stone a 11 e Rachel Weisz a 18, mentre la vittoria di Claire Foy per "First Man" vale 14.

Per il riconoscimento al 'Miglior attore' non protagonista si punta su Mahershala Ali per "Green Book" a 1,50, seguito dal giovane Timothe'e Chalamet per "Beautiful Boy" a 3,25. Sul podio anche Richard E. Grant per "Can You Ever Forgive Me?" a 5,00, mentre Sam Rockwell con "Vice" vale 18. Ultimo Adam Driver per "BlacKkKlansman" a 30.