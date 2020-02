Lady Gaga avvinghiata al suo nuovo amore: ecco lo scatto social

Lady Gaga ha "ufficializzato" la sua relazione con Michael Polansky, il suo nuovo fidanzato. Lo ha fatto sabato notte mentre lasciava l'Hard Rock Stadium di Miami (dove si è esibita per il pre Super Bowl, ndr) mano nella mano con lui e lo ha rifatto postando il primo scatto social... tra le sue braccia.

Adesso non ci sono più dubbi, Lady Gaga non è più single. A Miami la cantante era stata già "avvistata" e fotografata mentre baciava Michael. Ma la prima uscita pubblica è stata proprio in occasione del pre Super Bowl, quando i due sono stati avvistati mano nella mano all'uscita dell'Hard Rock Stadium.

Poi è arrivato lo scatto social. Con un copricostume a rete che lascia scoperte le gambe e mostra il bikini azzurro che indossa Miss Germanotta si è fatta immortalare sulle ginocchia del suo nuovo fidanzato, che la guarda e l'abbraccia con amore.

"Ci siamo divertiti così tanto a Miami. Amo tutti i miei piccoli mostri e fan, siete i migliori", scrive.

Laureato in matematica e informatica a Harvard, Michael è CEO del Parker Group di San Francisco e pare che la cantante lo abbia conosciuto un po' di mesi fa in occasione di alcuni eventi che Parker ha organizzato per la sua fondazione nella sua residenza a Los Angeles.

