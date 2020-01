Lady Gaga bacia un uomo misterioso nella notte di Capodanno

Flirt di Capodanno o love story in corso? Lady Gaga è stata immortalata mentre baciava appassionatamente un misterioso uomo durante il party di fine anno al NoMad Restaurant del Park MGM a Las Vegas. La cantante e attrice di "A Star is Born" si è unita a Brian Newman per alcune canzoni nel suo show "After Dark", tra cui "Fly Me to the Moon" e poi ha festeggiato a suon di baci e abbracci con uno sconosciuto gli ultimi minuti del 2019...