Scoperto il nuovo amore di Lady Gaga e intanto lei... "sfila" in tanga sul balcone

In tanga nero e reggiseno dal balcone della villa in affitto a Miami Lady Gaga mostra le sue curve bollenti. La star di "Bad Romance" si è esibita sabato al pre-Super Bowl durante lo show AT&T Super Saturday Night e tra il pubblico c'era anche il suo nuovo fidanzato... che ora ha anche un nome.

In Florida Miss Germanotta infatti non è sola. Con lei c'è l'uomo che pare le stia facendo battere il cuore nuovamente.

Stando a "Page Six" si tratterebbe di Michael Polansky, che dirige il rivoluzionario Parker Institute for Immunotherapy, che si occupa della ricerca sul cancro. Laureato in matematica e informatica a Harvard, è CEO del Parker Group di San Francisco e pare che la cantante lo abbia conosciuto un po' di mesi fa in occasione di alcuni eventi che Parker ha organizzato per la sua fondazione nella sua residenza a Los Angeles.

Lui e Lady Gaga sono stati avvistati per la prima volta insieme a Las Vegas durante Capodanno, poi sono stati fotografati mentre si baciavano sul balcone della villa in affitto a Miami nei giorni precedenti il ​​concerto pre-Super Bowl 2020 di sabato. E al concerto insieme a mamma Cinthya Germanotta c'era anche lui, a fare il tifo per la sua "stella" sul palco.

