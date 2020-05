Lady Gaga annuncia la data dell'uscita del nuovo album "Chromatica": "Il viaggio continua..."

"Il viaggio continua. Mi potete trovare ufficialmente in Chromatica il 29 maggio ". Lady Gaga ufficializza la data uscita del suo nuovo attesissimo album, "Chromatica", fissata per la fine del mese di maggio e precedentemente slittata a causa dell'emergenza coronavirus. Poche settimane fa era stata già svelata la tracklist del disco anticipato dal singolo "Stupid Love", 16 tracce con molte collaborazioni celebri...

Tra gli artisti "ospiti" del nuovo album di Miss Germanotta, Elton John, presente nel brano “Sine From Above”, e Ariana Grande, in “Rain On Me”.

Al disco, che arriva a distanza di quattro anni da "Joanne" e includerà anche tre bonus track, “Love Me Right”, “1000 Doves (Piano Demo)” e “Stupid Love (Vitaclub Warehouse Mix)”, ha collaborato anche Blackpink, con un featuring in “Sour Candy”.



"Chromatica", sesto album della popstar di origini italiane, avrebbe dovuto essere pubblicato lo scorso 10 aprile ma l’uscita era stata rimandata a causa dell’emergenza sanitaria: "Questo è un momento frenetico e spaventoso per tutti noi. Credo che l'arte sia una delle cose più forti a darci gioia e guarigione a vicenda in momenti come questo, ma non mi sembra giusto pubblicare questo album con tutto ciò che accade durante questa pandemia globale, aveva scritto a metà marzo l'artista.

Pochi giorni fa Lady Gaga ha voluto omaggiare l'Italia, Paese a cui è molto legata grazie anche alle sue origini, con un toccante video messaggio di incoraggiamento, condiviso sui social da Tiziano Ferro: "Non so bene cosa dire a parte che vi voglio bene. Vi amo, Vi amo. Siete nelle mie preghiere. So che tante persone sono spaventate e che tanti anziani sono chiusi in casa al momento... Ho parenti in Sicilia, vi prometto che andrà tutto bene, supererete tutto. Voglio dirvi che siete nel mio cuore e nelle mie preghiere. Dobbiamo stare uniti ed essere gentili...".

