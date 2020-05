Coronavirus, Lady Gaga si commuove per l'Italia: "Siete nel mio cuore e nelle mie preghiere"

Dopo aver ideato il concerto virtuale “One World Together at Home” per raccogliere fondi per l’Organizzazione mondiale della sanità, Lady Gaga è tornata a parlare della pandemia da coronavirus inviando un messaggio d'amore e solidarietà all'Italia. "Mi dispiace moltissimo per tutte le persone che stanno soffrendo in questo momento in Italia. Voglio dirvi che siete nel mio cuore e nelle mie preghiere", ha detto trattenendo a stento le lacrime, in un videomessaggio da Los Angeles, inviato al collega Tiziano Ferro, che l’ha condiviso su Instagram.