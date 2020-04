Lady Gaga svela la tracklist del nuovo album: tra i featuring Elton John e Ariana Grande

Dal popolare gruppo K-Pop Blackpink a Elton John e Ariana Grande. Questi alcuni dei prestigiosi featuring in "Chromatica”, il nuovo attesissimo album di Lady Gaga, che poche ore fa ha svelato anche la tracklist: sedici brani tra cui il singolo principale "Stupid Love". Il disco, il sesto in studio della popstar sarebbe dovuto uscire il 10 aprile, ma l'emergenza coronavirus ha costretto ad un posticipo della data di rilascio, non ancora svelata.

Ecco l’elenco completo delle tracce pubblicato sui social dalla cantante, dopo che, qualche ora prima era già stato spoilerato per sbaglio dalla Target Corporation:

1. Chromatica I

2. Alice

3. Stupid Love

4. Rain on Me featuring Ariana Grande

5. Free Woman

6. Fun Tonight

7. Chromatica II

8. 911

9. Plastic Doll

10. Sour Candy featuring Blackpink

11. Enigma

12. Replay

13. Chromatica III

14. Sine From Above featuring Elton John

15. 1000 Doves

16. Babylon

Elton John sarà presente nel brano “Sine From Above”, Ariana Grande duetterà con Lady Gaga in “Rain On Me” mentre le Blackpink in “Sour Candy”. Oltre alle 16 tracce di disco sono incluse in “Chromatica” anche le tre bonus track “Love Me Right”, “1000 Doves (Piano Demo)” e “Stupid Love (Vitaclub Warehouse Mix)”.

Non è ancora definita la data di uscita, che la popstar aveva già posticipato: “Annuncerò presto una nuova data di rilascio per il 2020. Questo è un momento frenetico e spaventoso per tutti noi”, aveva scritto annunciando il ritardo. “E mentre credo che l’arte sia una delle cose più forti per darci gioia e conforto a vicenda in momenti come questo, non mi sembra giusto pubblicare questo album con quello che sta succedendo durante questa pandemia globale”.



E nel nome dell'arte lo scorso fine settimana, Lady Gaga è stata direttore creativo e curatore del live streaming di One World: Together At Home, trasmesso su dozzine di reti e in streaming in tutto il mondo e i cui proventi saranno donati a Global Citizen per sostenere il Fondo di solidarietà COVID-19 dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

