La vita di Whitney Houston arriva sul grande schermo: annunciato "I Wanna Dance With Somebody"

Trionfi e vicende travagliate hanno segnato la vita di Whitney Houston, scomparsa prematuramente nel 2012 a soli 49 anni. Dopo essere stata raccontata in un film tv, "Whitney" del 2015, e in due documentari, "Whitney: Can I Be Me" del 2017 e "Whitney” del 2018, la storia della star diventerà protagonista di un film biografico ufficiale per la prima volta approvato e sostenuto dalla Whitney Houston Estate, dall'etichetta Primary Wave e dal produttore storico Clive Davis. Il biopic è già in fase di sviluppo e arriverà con il titolo "I Wanna Dance With Somebody", diretto da Stella Meghie e sceneggiato da Anthony McCarten ("Bohemian Rhapsody").