La troupe di James Bond dimentica un furgoncino e semina il terrore nella base RAF

Oltre 400 persone sono state evacuate dalla base RAF di Brize Norton, in Inghilterra, per un veicolo sospetto. Fortunatamente si è trattato di un falso allarme, causato da un furgoncino"dimenticato nella zona militare dalla troupe del nuovo film di James Bond " No Time To Die ". "Hanno smontato tutto lo scorso venerdì, ma qualcuno si è dimenticato il mezzo fuori dalla mensa", ha rivelato una fonte al "Sun".

La sicurezza ha quindi lanciato l'allarme ed evacuato la zona, delimitando l'area con un cordone di sicurezza e facendo intervenire cani anti-bomba. Immediatamente è stato informato dell'accaduto al Segretario di Stato per la difesa Ben Wallace, che è stato tenuto al corrente fino al cessato allarme.

"Non è chiaro se il furgoncino appartenesse alla produzione del film o a una compagnia di noleggio. E' stato un errore enorme, che ha messo in moto imponenti procedure di sicurezza. Spero che vengano presi provvedimenti, ma non negheremo l'accesso alla base ad altre produzioni cinematografiche", ha continuato la fonte. La base già in passato era stata infatti la location di altri film action come "Mission Impossible - Fallout".