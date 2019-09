Uno 007 a Matera, Daniel Craig sul set di "No time to die"

A Matera sono in corso i lavori sul set del 25esimo film su 007, "No time to die", tra inseguimenti di auto e moto e qualche conflitto a fuoco. Nella Capitale della Cultura Europea è arrivato anche Daniel Craig, che vestirà per l'ultima volta i panni di James Bond, e Léa Seydoux. I due protagonisti sono già stati impegnati per alcune riprese nel centro città, mentre il regista Cary Fukunaga è stato avvistato tra i Sassi per alcuni sopralluoghi.