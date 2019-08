Il titolo del nuovo film di James Bond sarà "No Time to Die"

Dopo le notizie su regia, cast e location e le vicissitudini legate alla produzione, la venticinquesima avventura di James Bond ha finalmente un titolo. Si chiamerà "No Time to Die" e uscirà nelle sale cinematografiche ad aprile 2020. Lo ha rivelato il canale YouTube ufficiale della saga dell’agente segreto più famoso del mondo con un video di una trentina di secondi.

Il prossimo film sarà l’ultimo con protagonista Daniel Craig . L’attore inglese già dopo "Spectre" aveva espresso in più occasioni la sua volontà di lasciare la parte, decidendo dopo lunghe trattative di tornare sui suoi passi per un'ultima volta. Nel cast troveremo Léa Seydoux , Ralph Fiennes e Rami Malek nella parte del villain principale. Inizialmente il nuovo capitolo doveva essere diretto da Danny Boyle ("Trainspotting" e "28 giorni dopo"), che dopo alcune divergenze creative è stato sostituito da Cory Fukunaga , regista dietro ai successi delle serie "True Detective" e "Maniac".

MATERA SI FERMA PER LE RIPRESE - Con un avviso affisso agli ingressi di condomini e di alcune attività economiche del centro di Matera, la produzione esecutiva per l'Italia del film sull'agente segreto 007, ha annunciato che domenica 25 agosto saranno realizzate alcune scene di inseguimento con passaggi di auto. Durante le scene alcune auto provenienti da Piazza Vittorio Veneto, la piazza principale del capoluogo lucano, si dirigeranno in velocità lungo via XX Settembre. Al termine della corsa, dopo una rotatoria, le auto torneranno indietro su altre strade. La produzione, scusandosi per il disagio e precisando che cercheranno "di ridurlo al minimo".