DA META' AGOSTO 15 luglio 2019 13:34 007 arriva in Italia: il set del nuovo "Bond 25" tra Basilicata e Puglia Annunciate in conferenza stampa le location di alcune riprese nel nostro Paese: Matera, Gravina di Puglia e Maratea

Dopo la notizia diffusa in primavera, arriva la conferma che "Bond 25" sbarcherà in Italia. Daniel Craig e Rami Malek, diretti da Cary Fukunaga, arriveranno a Matera intorno alla metà di agosto per girare alcune scene del prossimo capitolo della longeva saga dell’Agente 007 (ancora sprovvisto di titolo). Nelle quattro settimane di riprese nel nostro Paese la produzione si sposterà anche a Gravina in Puglia e a Maratea.

Le riprese coinvolgeranno circa 400 persone per l'organizzazione e saranno impiegate circa 800 comparse. La Città dei Sassi e Capitale europea della cultura 2019 si prepara a stanziare 12 milioni di investimento.



La macchina organizzativa sta lavorando già dalla scorsa primavera alle location tra i Sassi e il Parco rupestre, patrimonio dell'Unesco dal 1993, e alla messa a punto delle ordinanze che dovranno consentire lo svolgimento delle riprese. In conferenza stampa Robert Melville, uno dei manager della produzione, ha spiegato che per le scene girate in Italia, "è stata scelta Matera perché è Matera: la sceneggiatura prevedeva che bisognasse girare in Italia e abbiamo scelto Matera perché è una città unica. Se ne conoscete altre così, non ditemelo" ha ironizzato.



La pellicola arriverà nelle sale ad aprile 2020.